Путин и Медведев поздравили коллектив Центра им. Грабаря со 100-летним юбилеем

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Игоря Грабаря со 100-летием создания центра.

"За этой впечатляющей датой - большой, напряженный творческий труд нескольких поколений историков, искусствоведов, художников, мастеров-реставраторов - талантливых, увлеченных любимым делом людей, истинных подвижников, посвятивших свою жизнь сохранению бесценных сокровищ русской и мировой культуры. И конечно, огромную роль в становлении и развитии Центра сыграл выдающийся ученый, просветитель, тонкий знаток искусства академик Игорь Эммануилович Грабарь", - говорится в телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

Президент отметил бережное отношение к традициям предыдущих поколений со стороны сотрудников Центра и их вклад в подготовку молодых специалистов.

В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев также поздравил коллектив центра с юбилеем организации, телеграмма размещена в воскресенье на сайте кабмина.

"Специалисты, которые учились в центре имени Игоря Грабаря, ценятся во всем мире. В самых сложных случаях, когда нужны действительно уникальные восстановительные работы, коллеги часто обращаются к вам - признанным мастерам своего дела", - говорится в телеграмме.

Благодаря труду реставраторов Центра посетители могут увидеть вживую иконы соборов Московского Кремля, всемирно известную "Троицу" Андрея Рублева, фрески Феофана Грека, живопись и графику из собраний Дрезденской галереи и галереи Уффици во Флоренции, коллекции Третьяковской галереи, Пушкинского и Исторического музеев, отметил Медведев.

Центр имени Грабаря - старейшее реставрационное учреждение России. Создано 10 июня 1918 года как научно-административный центр, призванный руководить всеми реставрационными работами в стране. Инициатором создания Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи (так первоначально назывался Центр) был И. Грабарь.