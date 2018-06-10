Фестиваль духовых оркестров открылся в Тамбовской области

ТАМБОВ, 10 июня. /ТАСС/. VII Международный фестиваль духовых оркестров открылся в воскресенье в Тамбовской области. В рамках смотра в Тамбове будет открыт памятник погибшему в авиакатастрофе в 2016 году основателю фестиваля, военному дирижеру и композитору генерал-лейтенанту Валерию Халилову, сообщил замначальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области Сергей Саввин.

"Основателем и бессменным музыкальным руководителем фестиваля был военный дирижер, композитор, народный артист России генерал-лейтенант Валерий Халилов. И в предстоящие выходные над рекой Цной будут звучать и его произведения. Кроме того, в рамках фестиваля в Тамбове будет открыт памятник Валерию Халилову", - сказал Саввин.

Как сообщили организаторы, участниками VII Международного фестиваля духовых оркестров имени Василия Агапкина и Ильи Шатрова в этом году стали Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени В.С. Халилова, Военный Образцовый оркестр Почетного караула МО РФ, Военный оркестр штаба Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации и другие коллективы.

Программа фестиваля рассчитана на два дня. 10 июня оркестры-участники фестиваля выступят с сольными концертами в городах и районах Тамбовской области - Котовске, Мичуринске, Рассказове, Комсомольце, Строителе, Знаменке и других. 11 июня в Тамбове на набережной реки Цны пройдет гала-концерт.

Открытие памятника Валерию Халилову также запланировано на второй день фестиваля. Монумент разместится в зеленой зоне в центре Тамбова, его автором стал московский скульптор Александр Миронов.

В результате крушения военного самолета Ту-154 25 декабря 2016 года погибли 64 участника ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель коллектива генерал-лейтенант Валерий Халилов. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.