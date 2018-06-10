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Около 300 студентов госуниверситета Кабардино-Балкарии трудоустроят на время каникул

Общество
10 июня, 12:19 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 10, июня. /ТАСС

В основном, студенты проработают вожатыми и строителями

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НАЛЬЧИК, 10 июня. /ТАСС/. Около 300 студентов Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) трудоустроены на время летних каникул. Они работают, в основном, вожатыми и строителями, сообщил ТАСС в воскресенье директор центра практики, стажировки и трудоустройства вуза Мурат Кайцуков.

"Мы ежегодно занимаемся трудоустройством в каникулярный период, это так называемая временная занятость студентов. У нас заключены договора с крупными детскими лагерями "Орленок", "Артек" и другими. В данный период 28 человек уже выехали и находятся в смене, работают, еще 100 студентов трудятся в летних лагерях республики. За этот сезон мы планируем трудоустроить порядка 300 человек", - сказал он, отметив, что в ближайшее время студенты вуза отправятся и на стройплощадки.

Вожатыми в детских лагерях работают не только будущие педагоги. "Вожатство предполагает дополнительное обучение, которое мы ежегодно организуем в стенах университета, закладывая специальные мероприятия, по подготовке вожатых. Привлекаем к обучению МЧС, медицину катастроф и другие необходимые службы, передаем необходимые знания для работы с детьми, в том числе на море и в горах", - уточнил собеседник агентства.

Стройотряды приступят к работе в конце июня. "Стройотряды в составе регионального движения начнут работать когда полностью завершится учебный процесс, их ждут на всех российских площадках. За счет того, что мы перешли в вахтовый режим, у нас ежегодно происходит прирост порядка 30 человек. Мы пытаемся менять студентов каждый месяц, чтобы охватить больше людей и это никоим образом не отражается на качестве", - подчеркнул Кайцуков.

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