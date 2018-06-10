В Санкт-Петербурге стартовал 95-дневный велопробег до Владивостока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Участники велопробега "Санкт-Петербург - Владивосток - 2018" стартовали в воскресенье от нового здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. В пробеге участвуют 22 спортсмена из трех европейских стран, сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Участники 95-дневного велопробега - граждане Швейцарии, Германии и Австрии - преодолеют расстояние в 10 тыс. км. Велотур пройдет через Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Читу, Белогорск и завершится во Владивостоке 8-9 сентября 2018 года", - рассказали в пресс-службе.

Спортсмены специально экипированы для долгого путешествия, их сопровождают два автобуса, где они могут переночевать, перевозить необходимое оборудование и снаряжение. Некоторые участники уже знакомы с российскими трассами - ранее они принимали участие в велопробеге "Москва - Пекин".

Целью пробега традиционно является пропаганда велосипедного спорта, но в этом году он посвящен еще и чемпионату мира по футболу, который проводится в России.