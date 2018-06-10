Якутская диаспора в Москве отметила в "Коломенском" праздник встречи лета Ысыах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Представители якутского землячества в Москве организовали в музее-заповеднике "Коломенское" празднование встречи лета - Ысыах. Участники торжества станцевали хороводный танец Осуохай, поучаствовали в ритуале благословения Алгыс, выпили кумыс из традиционных сосудов "чорон" и посоревновались в национальных видах спорта.

"Ысыах символизирует встречу лета и является главным праздником якутского народа. В Якутии, где девять месяцев зима, все с нетерпением ждут прихода тепла. В Москве уже в 12 раз в музее-заповеднике Коломенском проходит праздник Ысыах. В 2007 году там был установлен ритуальный столб "сэргэ", который является символом счастья и благополучия, а во время Ысыах служит центральным местом праздника. Каждый год тысячи москвичей, как имеющих якутские корни, так и просто туристов, приходят в Коломенское, чтобы отпраздновать встречу лета", - рассказала ТАСС пресс-секретарь постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Анастасия Диденко.

"Каждый год в Москву приезжает большая делегация из одного из улусов республики. В этом году в столицу прилетели 200 участников из Вилюйского улуса Якутии. Они помогают в проведении праздника и придают ему особый национальный колорит", - сказала она.

В ожидании чемпионата мира по футболу

Приближение чемпионата мира внесло новшества в программу якутского национального праздника. "Сегодня мы пригласили к нам в гости известного футболиста и тренера Сергея Юрана. Он со своими воспитанниками из футбольного клуба "Зоркий" проводит на празднике мастер-классы по футболу", - сказала Диденко.