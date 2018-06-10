Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Якутская диаспора в Москве отметила в "Коломенском" праздник встречи лета Ысыах

Общество
10 июня, 18:11 UTC+3

Собравшиеся станцевали хороводный танец Осуохай, поучаствовали в ритуале благословения Алгыс, выпили кумыс из традиционных сосудов "чорон" и посоревновались в национальных видах спорта

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Постоянного представительства республики Саха (Якутия) при президенте РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Представители якутского землячества в Москве организовали в музее-заповеднике "Коломенское" празднование встречи лета - Ысыах. Участники торжества станцевали хороводный танец Осуохай, поучаствовали в ритуале благословения Алгыс, выпили кумыс из традиционных сосудов "чорон" и посоревновались в национальных видах спорта.

"Ысыах символизирует встречу лета и является главным праздником якутского народа. В Якутии, где девять месяцев зима, все с нетерпением ждут прихода тепла. В Москве уже в 12 раз в музее-заповеднике Коломенском проходит праздник Ысыах. В 2007 году там был установлен ритуальный столб "сэргэ", который является символом счастья и благополучия, а во время Ысыах служит центральным местом праздника. Каждый год тысячи москвичей, как имеющих якутские корни, так и просто туристов, приходят в Коломенское, чтобы отпраздновать встречу лета", - рассказала ТАСС пресс-секретарь постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Анастасия Диденко.

"Каждый год в Москву приезжает большая делегация из одного из улусов республики. В этом году в столицу прилетели 200 участников из Вилюйского улуса Якутии. Они помогают в проведении праздника и придают ему особый национальный колорит", - сказала она.

В ожидании чемпионата мира по футболу

Приближение чемпионата мира внесло новшества в программу якутского национального праздника. "Сегодня мы пригласили к нам в гости известного футболиста и тренера Сергея Юрана. Он со своими воспитанниками из футбольного клуба "Зоркий" проводит на празднике мастер-классы по футболу", - сказала Диденко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
4
Подросток из РФ впал в кому на курорте в Анталье
5
Лидер социал-демократов ФРГ заявила, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7
6
Советник Трампа заявил, что Трюдо своими комментариями после G7 "нанес США удар в спину"
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости