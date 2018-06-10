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Источник: в Орловской области из-за ДТП на переезде отменят празднование Дня России

Общество
10 июня, 17:56 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 10, июня. /ТАСС

Врио губернатора региона Андрей Клычков дал поручение отказаться от увеселительных мероприятий

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ОРЕЛ, 10 июня. /ТАСС/. Руководство Орловской области приняло решение отказаться от празднования Дня России в связи с ДТП с четырьмя погибшими и 12 пострадавшими, которое произошло на железнодорожном переезде в Орловском районе в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации региона.

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"Все концерты и акции, связанные с празднованием Дня России, планируется отменить. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков дал поручение отказаться от увеселительных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что количество мероприятий ко Дню России будет сокращено в связи с ДТП.

В воскресенье, 10 июня, на железнодорожном переезде недалеко от Орла столкнулись автобус и грузовой поезд. В результате ДТП четыре человека погибли, 12 госпитализированы. Семьям погибших и пострадавших выплатят компенсацию.

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Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич
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