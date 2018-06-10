В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц

ТБИЛИСИ, 10 июня. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Тысячи цыплят вылупились из яиц, которые выбросили на свалку в городе Марнеули на востоке Грузии. Очевидцы сняли и выложили в интернет видео с разбегающимися в разные стороны птенцами.

Позднее мэр Марнеули Темур Абазов рассказал журналистам, что яйца на свалку попали с местной птицефермы, где их забраковали, признав непригодными для производства.

"На самом деле, как оказалось, яйца не были испорчены. Солнце и тепло сделали свое дело - из яиц вылупились цыплята. Многие местные жители разобрали их по домам", - сказал Абазов.

Видео с разбегающимися цыплятами за несколько минут просмотрело более тысячи человек.