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В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц

Общество
10 июня, 18:15 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла

По словам мэра города Марнеули, местная птицефабрика выбросила яйца, признав их непригодными для производства

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© Егор Алеев/ТАСС

ТБИЛИСИ, 10 июня. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Тысячи цыплят вылупились из яиц, которые выбросили на свалку в городе Марнеули на востоке Грузии. Очевидцы сняли и выложили в интернет видео с разбегающимися в разные стороны птенцами.

Позднее мэр Марнеули Темур Абазов рассказал журналистам, что яйца на свалку попали с местной птицефермы, где их забраковали, признав непригодными для производства.

"На самом деле, как оказалось, яйца не были испорчены. Солнце и тепло сделали свое дело - из яиц вылупились цыплята. Многие местные жители разобрали их по домам", - сказал Абазов.

Видео с разбегающимися цыплятами за несколько минут просмотрело более тысячи человек.

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