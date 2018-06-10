На Ставрополье объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

ПЯТИГОРСК, 10 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Ставропольскому краю распространило в воскресенье экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности на 11 - 13 июня.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, 11 - 13 июня местами в северной части края ожидается чрезвычайная пожароопасность [5 класс], в большинстве районов - высокая пожароопасность [4 класс]", - говорится в сообщении.

На 11 - 13 июня в Арзгирском, Петровском, Туркменском, Апанасенковском, Красногвардейском, Ипатовском муниципальных округах существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава) площадью не более 7 га. Населенные пункты в зону риска на территории районов не попадают. Районы и вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий будут уточняться ежедневно в оперативных прогнозах или экстренных предупреждениях.

Населению рекомендуется ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.