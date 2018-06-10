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Дом российско-ливанской культуры открыли в городе Рашая-эль-Вади

Общество
10 июня, 18:31 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Помимо курсов русского языка здесь откроются хореографическая студия и музыкальная школа, сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков

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БЕЙРУТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Дом российско-ливанской культуры открылся в воскресенье в городе Рашая-эль-Вади у подножия библейской горы Хермон. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков. По его словам, это событие вызвало большой интерес у общественности в регионе Западное Бекаа. В церемонии открытия Дома российско-ливанской культуры принял участие посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.

"Рашая-эль-Вади стал седьмым по счету ливанским городом, который включился в орбиту гуманитарного сотрудничества с Россией, - отметил Зайчиков. - Это позволит расширить географию преподавания русского языка, интерес к которому растет в Ливане". Кроме того, указал он, перед ливанцами из этого региона откроется возможность для поступления в будущем в российские вузы.

"Глубоко символично, что в этом уголке Ливана существовала школа "Москобия", построенная в начале прошлого века Императорским православным палестинским обществом (ИППО), что свидетельствует о его давних исторических связях с Россией, - сказал Зайчиков. - Жители этого региона высоко отзываются о российском искусстве, поэтому планируется открытие здесь помимо курсов русского языка, хореографической студии и музыкальной школы". В воскресенье местные жители наградили аплодисментами артистов из танцевального и вокального ансамблей при Российском центре науки и культуры в Бейруте, выступивших с концертом в Рашае-эль-Вади.

Дом российско-ливанской культуры учредили по инициативе общественного деятеля Фейсала Дауда, который сообщил, что жители Рашаи-эль-Вади собираются обратиться к России с просьбой установить побратимские связи с Ярославлем. По сведениям ливанской стороны, оба города были основаны в один и тот же исторический период в XI веке.

Российско-ливанские культурные центры работают сейчас в Триполи - северной столице страны, в Батруне, Баальбеке, Бейт-Мери, Бааклине и Набатии. Как отметил Зайчиков, на 16 июня запланировано открытие Дома российско-ливанской культуры в городе Алей (Горный Ливан).

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