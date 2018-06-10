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В Архызе стартовал туристический слет рабочей молодежи Невинномысска "Вахта Памяти-2018"

Общество
10 июня, 19:10 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 10, июня. /ТАСС

Программа слета, в котором участвует 21 команда, состоит из 12 конкурсов

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ПЯТИГОРСК, 10 июня. /ТАСС/. Около 400 участников и еще столько же болельщиков, всего 21 команда, участвуют в Пятнадцатом городском туристическом слете работающей молодежи Невинномысска "Вахта Памяти-2018", который стартовал в воскресенье в поселке Архыз (КЧР). Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете слета.

"Туристический слет проводится уже в 15-й раз, в этом году собралось рекордное количество участников", - сказал глава Невинномысска Михаил Миненков, принимающий участие в мероприятии.

Слет посвящен Дню России и 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Он начался митингом у мемориала "Защитникам перевалов Кавказа".

Программа слета состоит из 12 конкурсов, подразделяющихся на туристические, спортивные и творческие. В течение трех дней участники будут соревноваться в песне, краеведении, выпускать "боевые листки" и визитные карточки команд. Спортивные состязания включают в себя полосу препятствий, маршрут выживания, соревнования по лазертагу, волейболу, футболу и перетягиванию каната. Все этапы соревнований требуют альпинистской подготовки, поэтому для участников проведут несколько специальных занятий и семинаров, сообщили организаторы.

Мемориал "Защитникам перевалов Кавказа" был создан молодежью и комсомольцами Невинномысского химкомбината в советское время, когда Карачаево-Черкесия административно входила в состав Ставропольского края. Туристы-любители, поднимаясь в горы часто обнаруживали стреляные гильзы, патроны, останки бойцов, в связи с чем и родилась идея создать мемориал, увековечивающий память всех воинов, погибших на перевалах Северного Кавказа. Торжественное открытие мемориала состоялось в 1979 году, тогда же на Софийской поляне прошли первые соревнования по туристической технике и конкурс военно-патриотической песни, которые стали прообразом нынешних туристических слетов "Вахта Памяти". В 1983 году слет прошел впервые, а в 2004 году он приобрел статус городского.

Сейчас музей-памятник "Защитникам перевалов Кавказа" единственный в СКФО архитектурный ансамбль, сочетающий мемориальный комплекс с музейной экспозицией. На территории общей площадью более гектара располагается здание музея, по форме напоминающее военный ДОТ из железобетона, братская могила, где захоронены останки неизвестных советских воинов, героически погибших при защите Клухорского, Марухского, Санчарского и других перевалов Кавказа, Вечный Огонь. Справа, на склоне горы, в землю вкопаны железобетонные плиты, символизирующие недоступность врагу перевалов и вершин Кавказа, а над ними, между двух стен, вознесена еще одна чаша Вечного Огня. Битва за Кавказ (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) считается одним из важнейших этапов Великой Отечественной войны.

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