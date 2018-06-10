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Врачи выписали из больницы еще 10 детей, госпитализированных из двух лагерей Севастополя

Общество
10 июня, 19:44 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 10, июня. /ТАСС

В больницах остаются 29 человек, среди которых 21 ребенок и восемь взрослых, сообщили в пресс-службе правительства города

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Врачи в воскресенье выписали из больницы еще шестерых детей из оздоровительного лагеря "Ласпи" и четверых из лагеря "Чайка", в которых ранее были выявлены очаги кишечной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Севастополя.

"За сегодняшний день ситуация значительно улучшилась. Дети в хорошем состоянии идут на поправку. По данные департамента здравоохранения на 18:00, из поступивших из лагеря "Ласпи" сегодня выписали шестерых, в больнице остается 12 человек [пятеро детей и семеро взрослых]. Из "Чайки" выписали четверых, [в больнице] остались 17 [16 детей и один взрослый]", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что за первые сутки после возникновения очага инфекции в лагере "Ласпи" врачи выписали из больницы пятерых детей. Также были выписаны двое детей, ранее заболевших в лагере "Чайка".

Острая кишечная инфекция в детском оздоровительном лагере "Ласпи" была зафиксирована 9 июня, всего были госпитализированы 16 детей и семеро взрослых. Городская комиссия по ЧС приняла решение приостановить работу лагеря, а детей вывезти. Как сообщал руководитель следственного управления СУ РФ по Севастополю Виктор Танифа, в лагере проводятся следственные мероприятия.

В лагере "Чайка" очаг острой кишечной инфекции был обнаружен 6 июня, в больницу были доставлены 21 человек - 20 детей и один взрослый. По данным городского департамента здравоохранения, заболевшие дети приехали в Севастополь на отдых из Пермского края.

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