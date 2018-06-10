Воспитанницы пансиона Минобороны РФ помогли восьми тяжелобольным детям

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Воспитанницы пансиона Минобороны РФ передали в благотворительные организации мягкие и керамические игрушки, сделанные своими руками. Доход от их реализации фонды направили на лечение восьми тяжелобольных детей, сообщила в воскресенье журналистам замминистра обороны Татьяна Шевцова.

"Эти фонды регулярно отчитываются, и пансион получил информацию, что средства, вырученные от продажи игрушек, были перечислены на лечение восьми тяжелобольных детишек. Кроме таких важных предметов, как история, литература, математика и физкультура, учим наших ребят доброте и милосердию", - сказала Шевцова после концерта воспитанниц пансиона Минобороны РФ, который прошел в рамках Года волонтера и добровольца в России.

По ее словам, пропагандируя добровольческое движение, девочки не только помогают тем, кто нуждается в помощи, но и воспитываются в духе любви и служения своей Родине и своим соотечественникам.

Кроме того, воспитанницы пансиона регулярно участвуют в экологических акциях в различных российских регионах, одним из первых начали всероссийскую акцию "Я помню, я горжусь!", а также помогают подшефному детскому дому и дому ветеранов.

В настоящее время в Минобороны России работают 29 довузовских учебных заведений, в которых обучаются более 15 тыс. детей.