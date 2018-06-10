На фестивале "Волгаквилт" в Нижегородской области показали одеяло из 18 тыс. лоскутов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль лоскутного шитья "Волгаквилт", собравший более 200 мастеров из пяти стран, открылся в воскресенье в городе Бор Нижегородской области. На нем впервые представлено одеяло размером 3 на 3,6 метра, созданное мастерами Казахстана из 18 тыс. лоскутов ткани, передает корреспондент ТАСС.

Полотно выполнено в технике квилта, то есть путем сшивания небольших кусков ткани, на нем изображен один из главных символов Нижнего Новгорода - собор Александра Невского.

"Мастера творческой группы "Маджик квилт" под руководством Ирины Субботиной постарались передать красоту храма в ночной иллюминации. Над изделием трудились 14 мастеров на протяжении трех месяцев. Всего было потрачено 30 м ткани 26 оттенков", - сообщила ТАСС организатор фестиваля Юлия Доценко.

На фестивале свои изделия представили мастера из России, Швеции, Словении, Казахстана и Белоруссии. Волга и ее просторы - это основная тема, которая объединила почти все работы, рассказала Доценко.

Одно из одеял было изготовлено коллективно участниками фестиваля. "В изготовлении лоскутного одеяла с надписью "Волгаквилт" приняли участие почти все участники. Каждый сшивал свой небольшой фрагмент, а сборка потом происходила в Москве", - пояснила собеседница агентства.

Все дело в стежке

В квилте, по словам Доценко, существует множество техник и направлений: японский пэчворк, лоскутная живопись, витражная техника. Но технология изготовления всегда одинакова, ее мастера называют "трехслойником" - между двумя слоями ткани прокладывается наполнитель, а потом слои соединяются стежкой. Эта стежка может быть выполнена как вручную, так и на швейной машинке. Однако, по словам мастеров, машинка не сильно облегчает труд рукодельницы.

"Так или иначе это ручной труд, ведь ткань нужно постоянно поворачивать, следуя орнаменту, а сам рисунок - постоянно держать в голове, так как из-под иглы его плохо видно", - сказала ТАСС участница фестиваля Наталья Коротенко из Нижнего Новгорода, которая работает в технике лоскутной живописи. На ее работах, как убедился корреспондент, незаметны места сшивания лоскутов ткани. Все дело в особой стежке, которая создает на полотне эффект мазка или карандашного рисунка, пояснила Коротенко.

Еще одна участница фестиваля Валентина Букеева приехала из шведского города Уппсала. Ее сумочки в технике квилт пользуются огромной популярностью и даже были представлены на неделе большой моды в Москве. Она не только представляет на фестивале свои изделия, но и проводит мастер-классы - как превратить свое увлечение в прибыльный бизнес.

Участница из Словении Марина Билаш впервые побывала в Нижнем Новгороде в декабре и, вдохновившись городом, посвятила ему свою работу.

"В часовне Нижегородского кремля я познакомилась с женщиной, которая рассказала, что Волга раньше была четыре километра в ширину, а не полтора, как сейчас. А рыба в реке плавала побольше той, о которой писал Хемингуэй. Эта история произвела на меня огромное впечатление, и в работе я постаралась передать свои эмоции. Я изобразила Волгу, гигантскую рыбу и часовню", - рассказала о воплощении своей творческой задумки Билаш.

В изделии словенской мастерицы используются сразу несколько техник. В частности, деревья и рыба сделаны как аппликация, а корабль - в технике артквилт, когда мастер уже на готовом изделии тонирует ткань.

Самарской модерн и приз за лучшую работу

Оксана Виниченко из Суздаля рассказала о технике витража в квилте, которая демонстрировалась в ходе мастер-класса всем желающим. Основной мотив этих работ - самарский модерн.

"Недавно в Самаре открылся музей модерна, в котором представлены подлинные экспонаты этого стиля. Например, в девичьей комнате есть витражные вставки в мебель. Мотив этих вставок мы будем перекладывать в лоскутное шитье", - сказала Виниченко.

В последний день фестиваля, 12 июня, организаторы подведут итоги голосования за самую лучшую работу. Участник, набравший самое большое количество голосов, будет награжден профессиональной швейной машинкой, рассказали организаторы.

Впервые фестиваль лоскутного шитья прошел на Бору в 2014 году под названием "Лоскутная поляна". Он стал ежегодным.