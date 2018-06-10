Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за сутки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 300 человек вернулись за минувшие сутки в свои дома в сирийской провинции Хомс и в пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 224 человека, в Восточную Гуту - 114 человек. Благодаря усилиям России, Турции и Ирана мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо из Идлибской зоны деэскалации. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-эд-Духур вышло 26 человек с личным имуществом. Всего с 4 марта выведено 15744 человека и 3317 единиц техники", - рассказал Цыганков.

В районе мечети Асада и школы Абдуррахман эль-Хаттаб города Алеппо были проведены благотворительные акции - с окончанием дневного поста по случаю рамадана российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую пищу и более тонны свежего хлеба, отметил глава Центра по примирению. Кроме того, гуманитарная помощь была оказана жителям населенного пункта Меядин в провинции Дейр-эз-Зор и поселения Нашабия в провинции Риф-Дамаск: они получили 950 продовольственных наборов, 500 комплектов с предметами первой необходимости и 750 литров бутилированной воды. Общий вес гуманитарного груза превысил восемь тонн.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 123 сирийцам, в том числе 89 детям.

Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, успешно выполняют задачи по разминированию, отметил Цыганков. За прошедшие сутки в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна проверено 25 зданий. Обнаружено и обезврежено две мины, пять снарядов и 16 самодельных взрывных устройств.

Генерал также добавил, что, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, случаи нарушения перемирия были зафиксированы в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа.