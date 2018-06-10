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В Карелии построили часовню в память о погибших на Сямозере детях

Общество
10 июня, 23:00 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 10, июня. /ТАСС

Освящение часовни, в которой размещены 14 именных икон, состоится днем 12 июня, сообщил главы республики Артур Парфенчиков

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ПЕТРОЗАВОДСК, 10 июня. /ТАСС/. Часовню построили в Карелии около деревни Кудама в память о 14 детях, которые погибли во время шторма на Сямозере в июне 2016 года. Ее освящение состоится 12 июня, сообщил в воскресенье главы республики Артур Парфенчиков.

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Гибель детей на Сямозере в 2016 году. Досье

"Завершилось строительство часовни на берегу Сямозера, где два года назад случилась трагедия, унесшая жизни 14 детей. Напомню, о строительстве часовни 18 июня 2017 года просили большинство родителей детей. Также по желанию одного из родителей на берегу установлен памятный камень", - написал на своей странице "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

По его словам, строительство велось на народные пожертвования, которые приходили не только из всех районов республики, но и из других регионов страны. "Так, в числе лиц, пожертвовавших личные средства на строительство часовни, и народная артистка России и Карелии Илзе Лиепа", - отметил глава региона.

Он уточнил, что днем 12 июня состоится освящение часовни. По данным Карельской епархии, в ней размещены 14 именных икон по количеству погибших детей. Потолочную часть украсили изображения ангелов.

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" в поход по водоему на рафте и двух каноэ отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма они перевернулись, погибли 14 детей. В 2016 году в память о погибших около деревни Кудама, где местные жители нашли первых жертв трагедии, был установлен поклонный крест.

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