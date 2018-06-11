Юбилейный Большой офицерский бал пройдет на Михайловской батарее в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Юбилейный пятый Большой севастопольский офицерский бал пройдет в ночь с 11 на 12 июня на Михайловской батарее в Севастополе. По словам организаторов, в этом году на танцпол выйдет 200 офицерских и гражданских пар, а также в первые в мероприятии примут участие иностранные военные атташе с супругами.

"К нам едет много людей из Москвы, из Питера, из других регионов, как всегда будут представители всех флотов. А еще в этом году из 11 стран к нам впервые приезжает делегация военных атташе с супругами, так что наш бал в этом году станет международным. Это будет первая история международного офицерского бала", - рассказала ТАСС руководитель проекта Екатерина Графодатская, по словам которой более 200 офицерских и гражданских пар, как и в прошлом году, будут танцевать на Михайловской батарее вечером 11 июня.

Большая часть участников бала - это жители Севастополя, офицеры-черноморцы со своими дамами, среди которых тоже много военнослужащих, и гражданские пары. Но на бал традиционно приезжают и участники из других регионов России. Дома они готовятся к этому событию, а в Севастополь приезжают заранее, чтобы участвовать в общих репетициях. Для них это еще и возможность познакомиться с городом-героем, посетить достопримечательности и просто отдохнуть на море.

Традиционно на балу будет проведен благотворительный аукцион. Все средства, собранные на аукционе, организаторы направят на адресную помощь талантливым детям. К примеру, в этом году планируется приобрести для двух ребят, мечтающих стать музыкантами, скрипку и барабанную установку, а девушке-танцовщице, получившей травму, будут собраны средства на лечение.

В этом году бал получил название "Бегущие по волнам" и посвящен женщине, "ее главным качествам - вдохновению, рождению, энергии и созидательной силе", как говорит Графодатская. Мероприятие также приурочено ко Дню России (12 июня), и 235-летию создания Черноморского флота и Севастополя.

Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал проводится в Севастополе с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", он проводится при содействии Черноморского флота РФ, Министерства культуры РФ, правительств Севастополя и Республики Крым. В этом году на проведение бала организаторы впервые получили президентский грант - три миллиона рублей.