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Метеорологи США сообщили о формировании урагана "Бад" в Тихом океане

Общество
11 июня, 0:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июня. /ТАСС

Отмечается, что скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 33,3 м/с

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Ураган сформировался в Тихом океане примерно в 400 км к югу от побережья Мексики, он получил имя "Бад". Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Национальным центром по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 33,3 м/с. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 4 м/с, удаляясь от побережья. Как сообщили метеорологи, опасности для суши в настоящий момент нет. Согласно прогнозам, в ближайшие дни ураган усилится, однако затем ослабнет до тропического шторма.

Это уже второй ураган в нынешнем сезоне. 6 июня в Тихом океане примерно в 600 км от побережья Мексики сформировался тропический шторм "Алетта", который усилился до категории урагана четвертой степени, а затем начал слабеть. Угрозы для суши не объявлялось, так как "Алетта" находится в более чем 900 км к юго-западу от берега.

Сезон тихоокеанских ураганов в центральной части региона обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.

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