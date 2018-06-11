Популяризация культуры РФ в США станет одним из приоритетов организаций соотечественников

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Популяризация российской культуры в США, проведение памятных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, а также работа с российскими предпринимателями в Соединенных Штатах для поддержки различных культурных, образовательных и социальных программ станут одними из главных направлений деятельности организаций российских соотечественников на ближайший период. Соответствующие положения вошли в итоговую резолюцию VI отчетно-выборного форума российских соотечественников в США, который прошел в воскресенье в российском посольстве в Вашингтоне.

"Поддержка культурных проектов, направленных на популяризацию русской культуры в США, проведение интернационального фестиваля творчества малых народов Российской Федерации, семинаров и праздников, посвященных памятным датам", - говорится в одном из пунктов, зачитанном организаторами.

"Организация празднования 75-летия Дня Победы по принципу преемственности поколений под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников США", - также говорится в резолюции. Кроме того, в документе закреплено предложение организовать "памятные мероприятия, посвященные Курской битве".

Во время форума участники обсуждали и другие, более конкретные проекты, в том числе связанные с образованием. В частности, предлагается "поддержать инициативу организации всеамериканской конференции для преподавателей русского языка и директоров школ". Несколько предложений касались также централизации информационных ресурсов, связанных с российскими соотечественниками, на сайте КСОРС.