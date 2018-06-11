Politico: в Белом доме склеивают скотчем официальные документы, которые разрывает Трамп

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники Белого дома склеивают скотчем официальную документацию, которую президент США Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки. Об этом сообщила в воскресенье газета Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии главы государства.

По их словам, Трамп уже привык разрывать на мелкие кусочки важные бумаги, включая письма, меморандумы и официальную документацию, которые, согласно закону, должны быть сданы в архив. Сотрудники, занимающиеся вопросами делопроизводства, склеивают скотчем маленькие кусочки, "как пазл", чтобы их не обвинили в нарушении законодательства. При этом, как пояснили они, никому не удается уговорить Трампа отказаться от этой привычки.

Как отмечает издание, при экс-президенте Бараке Обаме вся документация "в целости и сохранности" отправлялась в Национальный архив США.