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Politico: в Белом доме склеивают скотчем официальные документы, которые разрывает Трамп

Общество
11 июня, 4:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июня. /ТАСС

По словам работников канцелярии, никому не удается уговорить президента США отказаться от этой привычки

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© REUTERS/Brian Snyder

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники Белого дома склеивают скотчем официальную документацию, которую президент США Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки. Об этом сообщила в воскресенье газета Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии главы государства.

По их словам, Трамп уже привык разрывать на мелкие кусочки важные бумаги, включая письма, меморандумы и официальную документацию, которые, согласно закону, должны быть сданы в архив. Сотрудники, занимающиеся вопросами делопроизводства, склеивают скотчем маленькие кусочки, "как пазл", чтобы их не обвинили в нарушении законодательства. При этом, как пояснили они, никому не удается уговорить Трампа отказаться от этой привычки.

Как отмечает издание, при экс-президенте Бараке Обаме вся документация "в целости и сохранности" отправлялась в Национальный архив США.

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