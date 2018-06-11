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Императрица Японии заболела во время поездки по стране

Общество
11 июня, 4:45 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, июня. /ТАСС

У Митико поднялась температура до 38 градусов

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ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Японская императрица Митико заболела от переутомления во время поездки в северо-восточные районы главного в стране острова Хонсю, которые в 2011 году пострадали от мощного цунами. 83-летняя Митико находится там вместе со своим супругом - 84-летним императором Акихито.

Как сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo, у Митико от усталости поднялась температура до отметки 38 градусов. В настоящее время ей оказывают помощь медики Управления императорского двора. В связи с этим в график поездки могут быть внесены изменения.

Накануне императорская чета приняла участие в традиционном празднике древонасаждений, который регулярно проходит в это время в префектуре Фукусима, которая понесла большой ущерб в 2011 году от удара цунами и последовавшей за ним аварии на АЭС "Фукусима-1". Император и императрица, как сообщается, вместе с детьми посадили саженцы деревьев на месте будущего парка, посвященного местным жителям, пострадавшим от стихийных бедствий и радиоактивного заражения. Акихито и Митико собирались также осмотреть территорию АЭС "Фукусима-1", однако им помешал сильный дождь.

Император Акихито 30 апреля 2019 года сложит с себя полномочия монарха и откажется от престола. Он выразил такое пожелание еще в 2016 году в связи с преклонным возрастом. После этого 1 мая 2019 года новым императором Японии станет старший сын Акихито и Митико - нынешний наследный принц Нарухито.

Законодательство не разрешает монарху в Японии покидать престол, однако для Акихито парламент сделал специальное исключение. В настоящее время он вместе с супругой совершает прощальные поездки по стране.

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Персоны
Акихито (император Японии) Митико, императрица Японии
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