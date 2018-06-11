В лесах центральной части Сахалина прогнозируется высокая опасность пожаров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Синоптики предупредили о высокой опасности лесных пожаров во вторник в двух районах Сахалинской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сахалинское управление Росгидромета 12 июня прогнозирует высокую пожарную опасность лесов на территории Смирныховского и Тымовского районов (центральная часть острова Сахалин - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям области соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки; не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке; не оставлять в лесу самовозгораемый материал; не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах и так далее.

По данным регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Сахалинской области зарегистрировано 12 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 395,7 га, из них 242,6 га - лесная. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 27 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила 78,8 га.

На сегодняшний день действующих лесных пожаров на территории области не зарегистрировано.