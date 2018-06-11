В США вступает в силу решение властей об отмене принципа сетевой нейтральности

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Решение Федеральной комиссии по связи (ФКС) США об отмене в стране принципа сетевой нейтральности вступает в силу в понедельник. Правила сетевой нейтральности (сетевого нейтралитета) или "открытого интернета" были приняты в феврале 2015 года при тогдашнем президенте Бараке Обаме. Данный принцип, в частности, запрещает интернет-провайдерам блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика.

Комиссия проголосовала за отмену данной инициативы еще 14 декабря 2017 года. Однако это решение должно было получить одобрение Административно-бюджетного управления Белого дома. В мае ФКС проинформировала о его положительном ответе и объявила о прекращении с 11 июня действия данного правила.

Решение властей активно критиковалось и спровоцировало протестные акции в США. В феврале генеральные прокуроры 22 штатов подали иск, попытавшись заблокировать решение об отмене сетевой нейтральности.

Реакция законодателей

В середине мая Сенат Конгресса США принял совместную резолюцию, призванную защитить принцип сетевой нейтральности. Инициативу поддержали 52 сенатора, 47 выступили против. Совместная резолюция, имеющая обязательный характер, призвана отменить решение ФКС, ее автором выступил сенатор-демократ Эдвард Марки. Текст поддержали все однопартийцы Марки и три республиканца. Однако теперь резолюцию должна принять Палата представителей, где Республиканской партии, в целом поддерживающей действия ФКС, принадлежит большинство голосов.

Сторонники сетевой нейтральности считают, что она является обязательным условием для стабильного функционирования интернета, свободы слова и поддержания конкурентной среды. Ее противники утверждают, что введение данного принципа неприемлемо, поскольку таким образом государство вмешивается в отрасль, где раньше хорошо работала саморегуляция. По их мнению, провайдер, который начнет из каких-то соображений блокировать или замедлять популярные ресурсы, просто лишится пользователей. Также они считают, что сетевую нейтральность сложно обеспечивать небольшим компаниям-провайдерам, и она сократит инвестиции в интернет.

Действовавшие нормы

До сегодняшнего дня действовали нормы, одобренные в 2010 году и сохраненные при голосовании в ФКС в 2015 году, согласно которым интернет признается не "информационным", а "телекоммуникационным" ресурсом, чтобы властям США было легче его регулировать. Поводом для их введения стало прежде всего все более широкое распространение сетевого вещания, например, через такие ресурсы, как Youtube и Netflix. Перекачка огромных объемов видеоинформации стала создавать в сети перегрузки, и появились признаки того, что некоторые провайдеры стали негласно манипулировать интернет-трафиком. Идея сетевой нейтральности как раз и нацелена на то, чтобы этого не допускать.

То есть, например, она не позволяет провайдерам заключать сепаратные сделки с корпоративными гигантами наподобие Google, Twitter или той же Netflix, чтобы их информационные потоки двигались быстрее остальных. По сути действовавшие нормы утверждают, что любая информация во всемирной сети считается одинаково важной, независимо от ее источника.

В соответствии с принятой администрацией экс-президента Барака Обамы классификацией интернет в США подпадал под действие закона 1934 года о коммуникациях, а там предусмотрены широкие возможности для регулирования со стороны властей. С принятием же новой концепции интернет уже перестанет считаться телекоммуникационным ресурсом.

Новые правила ФКС

Новые нормы, разработанные главой комиссии по связи Эйжитом Паем, предоставят таким провайдерам, как Comcast, Verizon и AT&T широкие полномочия определять, какие сайты и онлайн-сервисы их клиенты могут просматривать и использовать. Компании смогут блокировать непонравившиеся им сайты и повышать сборы с таких интернет-компаний, как Netflix и Youtube, за доступ пользователей к их контенту. Провайдерам будет разрешено взимать дополнительную плату с видеохостингов и компаний, предоставляющих свой контент на основе потокового мультимедиа из-за потребления большого количества интернет-трафика, в ином случае речь может идти и о замедлении скорости передачи данных.

Эту схему поддерживают провайдеры, которые недовольны существующим режимом, поскольку он, на их взгляд, мешает им вести максимально прибыльный бизнес.

Ранее Пай рассказал, что ожесточенные споры по сетевой нейтральности вызваны деловыми интересами крупных интернет-компаний, таких как Google, Netflix и Facebook.