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Фестиваль "Сибирский огонь" открылся реконструкцией сражения под Сталинградом

Общество
11 июня, 9:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В программу мероприятия вошли реконструкции сражений Великой Отечественной войны, Отечественной войны 1812 года, войны в Афганистане, а также турнир латников

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ТАСС, 11 июня. Фестиваль военно-исторической реконструкции "Сибирский огонь" открылся в понедельник, в канун Дня России, в Колыванском районе Новосибирской области. Начало ему дала реконструкция сражения под Сталинградом, сообщил ТАСС руководитель автономной некоммерческой организации "Сибпатриотцентр" Алексей Рогалев.

"Фестиваль открылся, прошла первая реконструкция, посвященная Сталинградской битве. Уже к 12:00 местного времени (08:00 мск) на площадке фестиваля собрались около 15 тыс. зрителей. В параде участников прошли 542 человека из разных регионов России - от Санкт-Петербурга до Владивостока, есть представители Франции, представлены 29 единиц техники", - сказал Рогалев.

Фестиваль "Сибирский огонь" проводится с 2012 года. Он проходит в поселке Большой Оёш. В этом году в программу "Сибирского огня" вошли реконструкции сражений Великой Отечественной войны, Отечественной войны 1812 года, войны в Афганистане, показательное выступление, посвященное временам Высокого Средневековья, а также турнир латников. Кроме того, на фестивале можно увидеть военную технику разных эпох, побывать на площадках, представляющих все периоды Средневековья, послушать лекции об истории самураев.

Ранее сообщалось, что в рамках "Сибирского огня" пройдет всероссийский фольклорный фестиваль "Традиции". В нем примут участие коллективы из девяти регионов страны - более 240 человек.

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