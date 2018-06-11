Путин поздравил кемеровчан со 100-летним юбилеем города

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кемерова со 100-летием города. Поздравительная телеграмма президента размещена на сайте Кремля.

"История Кемерова писалась мужественными, талантливыми людьми, которые осваивали богатые природные месторождения, вводили в строй объекты угледобывающей, промышленной, транспортной, социальной инфраструктуры. Благодаря их упорному, созидательному труду Кемерово вырос в крупный индустриальный, культурный, образовательный, научный центр, стал столицей одного из экономически развитых регионов Западной Сибири. И, конечно, особая страница летописи города связана с его вкладом в Великую Победу", - говорится в телеграмме.

По словам Путина, кемеровчане "по праву славятся широтой души, щедростью и гостеприимством". Президент выразил уверенность в том, что "искренняя любовь к родной земле, настойчивость и истинно сибирский характер" жителей помогут городу осуществить намеченные планы.

Город Кемерово образован в 1918 году из располагавшихся в этой местности населенных пунктов. До 1932 года назывался Щегловск по названию одного из сел.