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Путин: масштабные патриотические мероприятия воспитывают гражданские ценности у молодежи

Общество
11 июня, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Президент поприветствовал участников детского военно-патриотического лагеря "Ратники Отечества. Бородино - 2018"

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям военно-патриотического лагеря "Ратники Отечества. Бородино - 2018", церемония открытия которого проходит в понедельник на Бородинском поле. Приветственная телеграмма президента размещена на сайте Кремля.

"Убежден, что такие масштабные патриотические инициативы, какой, безусловно, является ваш проект, очень нужны сегодня. Они содействуют личностному становлению ребят, воспитанию юношей и девушек на основе высоких ценностей гражданственности, любви к Родине, уважения к ее героям", - говорится в приветствии президента.

В детском летнем лагере "Ратники Отечества. Бородино - 2018" собрались воспитанники патриотических клубов, курсанты кадетских училищ и дети военнослужащих, отметил глава государства. Их ждет участие в исторических реконструкциях, посещение музеев, встречи с известными людьми и занятия по военной истории России.

Лагерь организован благотворительным фондом "Ратники Отечества", созданным ветеранами отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации, при поддержке Российского военно-исторического общества и Совета ветеранов подразделений специального назначения Росгвардии.

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