Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Тверской области приготовили самый большой в России мармелад

Общество
11 июня, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Изделие весом более 280 кг попадет в Книгу рекордов России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Правительства Тверской области

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кондитеры изготовили мармелад весом более 280 кг в честь Дня города Лихославля и Дня Лихославльского района Тверской области.

"В Тверской области изготовлен самый большой в стране мармелад весом 281 кг. Рекорд установлен в День города Лихославля и День Лихославльского района, на фабрике компании "Мармеладная сказка". Достижение кондитеров официально зарегистрировано и будет занесено в Книгу рекордов России", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в городе Конаково Тверской области 12 мая 2018 года установлен рекорд России по количеству сваренного фондю - национального горячего блюда Швейцарии из сыра и вина. На фестивале сыра "Верещагин СырFest", который впервые проходил на берегу Волги, удалось сварить более 122 кг фондю.

Проведение подобных фестивалей и акций, по мнению губернатора Игоря Рудени, направлено на повышение туристической привлекательности региона. "Наши основные сегменты - активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии", - приводит пресс-служба слова главы Тверской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Мария Шарапова осталась без реванша
4
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
5
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
6
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
7
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости