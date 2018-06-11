В Тверской области приготовили самый большой в России мармелад

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кондитеры изготовили мармелад весом более 280 кг в честь Дня города Лихославля и Дня Лихославльского района Тверской области.

"В Тверской области изготовлен самый большой в стране мармелад весом 281 кг. Рекорд установлен в День города Лихославля и День Лихославльского района, на фабрике компании "Мармеладная сказка". Достижение кондитеров официально зарегистрировано и будет занесено в Книгу рекордов России", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в городе Конаково Тверской области 12 мая 2018 года установлен рекорд России по количеству сваренного фондю - национального горячего блюда Швейцарии из сыра и вина. На фестивале сыра "Верещагин СырFest", который впервые проходил на берегу Волги, удалось сварить более 122 кг фондю.

Проведение подобных фестивалей и акций, по мнению губернатора Игоря Рудени, направлено на повышение туристической привлекательности региона. "Наши основные сегменты - активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии", - приводит пресс-служба слова главы Тверской области.