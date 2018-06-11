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Штормовое предупреждение объявлено в Москве 12 июня

Общество
11 июня, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Порывы ветра достигнут 20 м/с

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Москве 12 июня. Об этом сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"12 июня в столице ожидаются гроза и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов, а днем - 21-23 градуса. МЧС рекомендует москвичам быть осторожнее и избегать шатких конструкций", - говорится в сообщении.

В среду сохранится дождливая погода с грозами. К концу недели осадки прекратятся, ветер стихнет. На выходных температура составит от 17 до 25 градусов.

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