Штормовое предупреждение объявлено в Москве 12 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Москве 12 июня. Об этом сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"12 июня в столице ожидаются гроза и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов, а днем - 21-23 градуса. МЧС рекомендует москвичам быть осторожнее и избегать шатких конструкций", - говорится в сообщении.

В среду сохранится дождливая погода с грозами. К концу недели осадки прекратятся, ветер стихнет. На выходных температура составит от 17 до 25 градусов.