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Кабмин внес в Думу законопроект, сокращающий срок при его замене на принудительные работы

Общество
11 июня, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Уточняется, что эффект от такой инициативы будет заключаться в увеличении числа трудоустроенных осужденных

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о возможности сокращения части срока фактически отбытого уголовного наказания в виде лишения свободы при его замене принудительными работами. Информация об этом опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Проект закона направлен на повышение эффективности системы мер социальной адаптации осужденных. В этих целях предлагается сократить сроки фактически отбытого наказания, после которого возможна замена наказания в виде лишения свободы принудительными работами, по сравнению со сроками, необходимыми для замены лишения свободы иными более мягкими видами наказания или для применения условно-досрочного освобождения", - говорится в пояснительной записке.

Поправки предусматривается внести в статьи 53.1 и 80 Уголовного кодекса РФ. Ими "предлагается механизм, в соответствии с которым у осужденного, в первую очередь, возникает право на замену наказания в виде лишения свободы принудительными работами, а в дальнейшем - право на условно-досрочное освобождение".

В сопроводительных документах отмечается, что в соответствии со статьей 53.1 УК РФ принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до 20 %. "Эффект от предлагаемой законопроектом новеллы будет заключаться в увеличении числа трудоустроенных осужденных, что в свою очередь позволит обеспечить реализацию требований Уголовно-исполнительного кодекса РФ в части удержаний из заработной платы осужденных денежных средств на их содержание, а также будет удовлетворять требования взыскателей", - говорится в пояснительной записке

Принимая во внимание, что одним из условий применения условно-досрочного освобождения является возмещение вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, предлагаемая законопроектом мера будет способствовать, в том числе, и более широкому применению УДО, заключают разработчики.

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