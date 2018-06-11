Рособрнадзор опроверг информацию об аннулировании результатов ЕГЭ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор опроверг в понедельник информацию об аннулировании результатов ЕГЭ по информатике и математике базового уровня, якобы размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений.

Ранее соответствующая информация появилась в социальных сетях.

"Данная информация не соответствует действительности. Экзамены прошли без сбоев и серьезных нарушений. Рособрнадзор еще в субботу направил результаты этих экзаменов в регионы. Никакой необходимости в аннулировании нет", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя распространение в соцсетях информацию об аннулировании итогов ЕГЭ.

"Свои результаты участники первых экзаменов получат в ближайшие дни. Сайт ФИПИ работает в обычном режиме", - подчеркнули в ведомстве

Основной этап ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июля, включая резервные дни.