Более 1,2 тысячи человек приняли участие в открытии конференции "НеФорум-2018" в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. человек в понедельник приняли участие в открытии конференции блогеров "НеФорум-2018" в Тюмени. По количеству участников она стала самой масштабной за всю историю проекта с 2012 года, сообщили организаторы мероприятия.

"Наши конференции проходили в Москве, Новосибирске, Уфе, Минске, Казани, Сочи, но только на тюменском "НеФоруме" удалось собрать более 1,2 тыс. участников - это почти в два раза больше, чем на предыдущей конференции", - отметил модератор главного пленарного заседания конференции, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

По его словам, задача "НеФорума" заключается в создании коммуникационной площадки для обсуждения взаимодействия между блогерами и властью, а также перспектив развития интернет-индустрии.

"Социальные сети сегодня доступны повсеместно и позволяют общаться практически со всем миром, благодаря развитию интернета мы всегда остаемся на связи, но ценность "НеФорума" как раз и заключается в том, что здесь общение выходит за рамки виртуального. Рад, что Тюмень стала площадкой для участников из 54 городов России и зарубежных стран. Современная блогосфера дает возможность быстро получать информацию о состоянии дел в регионе, власть должна оперативно реагировать на проблемы людей", - сказал на открытии конференции врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

По данным организаторов, помимо пленарного заседания "Блогосфера - 2018: свобода или ответственность?", в тюменском Музейном комплексе им. Словцова за два дня пройдут несколько секций и презентаций с участием экспертов, посвященных особенностям развития блогов. "В частности, в понедельник участники смогут посетить секции на темы "Блогосфера Урала и Сибири: успешные практики", "Ботаники" в деле: о науке - популярно", "Киберблогинг: играя - зарабатывай", "Блокчейн в блогосфере: цифра правит?", "Текст: в поисках эффективности" и другие. А во второй день для блогеров пройдут специальные туры по региону", - уточнили организаторы.

"НеФорум блогеров" в Тюмени пройдет с 11 по 12 июня. Это мероприятие проводится в Уральском федеральном округе впервые, его организатором является Евразийский коммуникационный центр.