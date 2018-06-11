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Роспотребнадзор приостановил деятельность кафе в Саратове, где отравились восемь человек

Общество
11 июня, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Специалисты обнаружили в кафе многочисленные нарушения требований санитарного законодательства

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области приостановило деятельность кафе-студии "Юан" после регистрации случаев острой кишечной инфекции у нескольких посетителей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Деятельность предприятия общественного питания временно приостановлена. Мероприятия по локализации и ликвидации очага, установлению причинно-следственных связей продолжаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что случаи отравления жителей Саратова "связаны с употреблением роллов" в кафе-студии суши "Юан".

Специалисты Роспотребнадзора выявили в кафе многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. В частности, несоответствие условий хранения продуктов, отсутствие бактерицидных ламп на участке приготовления роллов, нарушение режимов обработки посуды. Также отсутствовало несколько документов, подтверждающих качество и безопасность продовольственного сырья и полуфабрикатов.

Ранее пресс-секретарь областного минздрава Александр Колоколов сообщал ТАСС, что восемь человек попали в больницу в Саратовской области с подозрением на острую кишечную инфекцию. Детей среди них нет.

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