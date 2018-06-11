Путин 12 июня вручит в Кремле Госпремии в различных областях

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручит 12 июня 2018 года в Кремле Государственные премии Российской Федерации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Традиционно, в День России, Президент вручит Государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности", - отмечается в сообщении.

Государственной премии в области науки и технологий 2017 года удостоен коллектив научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" Академии наук: Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. В числе лауреатов также академик, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов и доктор биологических наук Евгений Рогаев.

Премия в области литературы и искусства 2017 присуждена генеральному директору калининградского Музея мирового океана Светлане Сивковой, художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии Юрию Темирканову и художественному руководителю Санкт-Петербургского академического театра балета Борису Эйфману.

Лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года стала президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова.

По окончании церемонии вручения государственных премий на Ивановской площади Кремля пройдет торжественный прием по случаю национального праздника - Дня России.