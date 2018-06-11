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В Оренбургском заповеднике родился первый жеребенок лошади Пржевальского

Общество
11 июня, 15:19 UTC+3

Жеребенок появился на свет в рамках программы восстановления практически полностью исчезнувшей в России популяции "краснокнижного" животного, сообщили в Минприроды

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/.  Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минприроды.

"В центре реинтродукции лошади Пржевальского заповедника "Оренбургский" [Оренбургская область] появился на свет первый жеребенок в рамках уникальной программы восстановления практически полностью исчезнувшей в России популяции "краснокнижного" животного", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минприроды, мать жеребенка Райзол приехала в Оренбуржье из венгерского национального парка "Хортобадь" 20 ноября 2016 года. После прохождения акклиматизации 10 октября 2017 все лошади были выпущены из загона на участок Оренбургского заповедника "Предуральская степь", где провели свою первую вольную зиму.

"Кобылу с жеребенком сотрудники центра [реинтродукции] заметили неподалеку от кордона "Сармат" рано утром. Новорожденный самец не отставал от матери, иногда переходя на неуклюжий галоп. Лошади подошли достаточно близко к людям и не обращали на них никакого внимания, что позволило оценить состояние матери и новорожденного", - уточнили в Минприроды.

В 2014-2015 годах ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" совместно с Минприроды России разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике на участке "Предуральская степь".

Программа проводится под патронажем президента России Владимира Путина. Это часть глобальной стратегии по сохранению вида, заключительным этапом которой является возвращение дикой лошади в природу.

В рамках программы в 2015 году с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей. После акклиматизации в октябре 2016 года президент России Владимир Путин выпустил их на участок "Предуральская степь". Всего за три года в заповедник завезли три группы животных: одну из Франции и две из Венгрии. В настоящий момент в заповеднике обитают 35 лошадей Пржевальского.

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