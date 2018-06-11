Кемерово отмечает 100-летие хороводом дружбы и мастер-классами

КЕМЕРОВО, 11 июня. /ТАСС/. Кемерово - административный центр крупнейшего угледобывающего российского региона, Кузбасса - отмечает 100-летний юбилей. Для жителей и гостей города подготовили более 50 различных шоу и праздничных мероприятий, сообщили ТАСС в администрации областного центра в понедельник.

"Официально дата празднования Дня города - 12 июня, в этом году мы решили, что Кемерово готовится встречать свой новый год накануне нового столетия. Основные праздничные мероприятия проходят сегодня, 11 июня", - сказала собеседница агентства. Несмотря на переменчивую и временами пасмурную погоду, горожане идут на праздничные площадки - здесь для них организовано более 50 различных мероприятий и шоу.

В центре города прошел "Хоровод дружбы народов Кузбасса" - по центральной аллее парка им. Жукова прошли жители региона в национальных костюмах русских, армян, немцев, белорусов, таджиков, телеутов, шорцев. Здесь же работает выставка "Кузбасское подворье", где можно познакомиться с этническими костюмами, бытом, а мастера учат всех желающих вышивке, резьбе по дереву, плетению национальных поясов и другим ремеслам.

У юных кемеровчан особый интерес вызывает гончарное дело. "Мы работаем с самого утра, к нашему мастеру очередь, конечно, больше всего интересуются маленькие дети, но вы посмотрите на взрослых: они сами не меньше заинтересованы, многие снимают на телефон. Чтобы сделать одно изделие, например, маленький кувшин (высотой около 15 см - прим. ТАСС), требуется не менее 15 минут, но, разумеется, наш мастер постоянно помогает и рассказывает, как правильно работать с глиной", - рассказала ТАСС один из организаторов мастер-класса по гончарному делу Анна Марина.

Чтение, песни и салют

Недалеко от площадок с мастер-классами расположилась выставка ретро-автомобилей. "Всего здесь мы собрали 22 единицы техники - много не стали, чтобы не загромождать центр, и впервые вместе с нами выступили ребята с автобусами. Выделить какую-то конкретно машину сложно..., наверное, самая ценная - "Чайка" 1976 года", - рассказал ТАСС представитель клуба ретро-автомобилей Александр Волох.

Для любителей чтения и литературы организовали целую "Читающую аллею", где можно, например, посоревноваться в скорости чтения, обменяться книгами или просто получить книгу в подарок от муниципальных библиотек.

Праздничные мероприятия в Кемерове будут проходить до самого вечера, завершится юбилей концертом с участием звезд отечественной эстрады и красочным салютом.