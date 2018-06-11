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Дайвер без рук и ног намерен установить в Крыму рекорд России, погрузившись на 30 м

Общество
11 июня, 16:17 дата обновления: 11 июня, 17:44 UTC+3 КРАСНОДАР

По словам Дмитрия Павленко, место для погружения, которое запланировано на начало сентября, еще выбирается

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КРАСНОДАР, 11 июня. Российский аквалангист Дмитрий Павленко, у которого ампутированы руки и ноги, намерен установить в Крыму национальный рекорд для параатлетов, погрузившись на глубину 30 м с помощью отечественного оборудования, напечатанного для него на 3D-принтере.

"В Крыму будет российский рекорд - [погружение на глубину] 30 м. По времени - начало сентября", - сказал Павленко ТАСС.

Павленко остался без рук и ног в 19 лет после того, как в армии подорвался на гранате. Он начал заниматься дайвингом больше года назад. В 2017 году Павленко стал первым в России дайвером-параатлетом, имеющим разрешающий сертификат для погружения в открытой воде.

Он уточнил, что место для погружения пока выбирается. По словам дайвера, в мире не производится оборудования для людей с ампутацией, поэтому специально для него с помощью 3D-технологий изготовили рычаг для компенсации плавучести - для подкачки и стравливания воздуха, что помогает поддерживать плавучесть под водой и маневрировать.

Рычаги, которые будут использоваться для погружения, разработали и напечатали на 3D-принтере из высокопрочного композитного материала инженеры Московского политеха и компании-стартапе "Сколково" Anisoprint. Рычаг сделан таким образом, что им можно управлять без пальцев рук.

Ранее сообщалось, что предыдущей целью Павленко было побить рекорд француза Филиппа Круазона, который имеет тот же тип инвалидности, но совершил погружение на глубину 33 м. В мае 2018 года Павленко погрузился на 40 м, причем в Красном море, а не как Круазон - в бассейне. Мировой рекорд был зарегистрирован международной организацией Ehandicup World Records. Погружение в Крыму станет рекордным для России и будет зарегистрировано отдельно, в соответствующей российской базе данных.

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