В Перми открылся первый епархиальный музей

ПЕРМЬ, 11 июня. /ТАСС/. Первый музей истории Пермской епархии "Музей Архиерейского квартала" открылся в Перми. Он посвящен истории святых великомучеников, посещавших его, и расположен в Архиерейском доме, который входит в ансамбль Спасо-Преображенского кафедрального собора Перми, сообщила ТАСС сотрудник музея Мария Глызина в понедельник на открытии музея.

"Создание музея приурочено к 100-летней годовщине гибели пермских новомученников. Экспозиция рассказывает об истории духовного центра Перми - Архиерейского квартала и святых, посещавших его," - сказала она.

Большая часть коллекции музея составлена из частных архивов прихожан. Исследовательская работа проведена Пермским краеведческим музеем и Пермской государственной галереей, пояснили в музее Архиерейского квартала. Также в экспозицию музея включены две мемориальные комнаты, посвященные архиепископу Пермскому и Кунгурскому Андронику, погибшему мученической смертью в 1918 году, и Великой Княгине Елисавете Федоровне, посетившей Пермь в 1914 и 1918 годах, известной делами милосердия.

Архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник (в миру Владимир Никольский) активно влиял на общественную жизнь Перми в начале XX века. После Октябрьской революции занял непримиримую позицию по отношению к советской власти, был арестован и заживо погребен на окраине города Перми 20 июня 1918 года. Место захоронения до сих не найдено. В 2000 году канонизирован и причислен к лику святых.

Великая Княгиня Елисавета Федоровна, сестра последней Российской Императрицы и супруга Великого Князя Сергея Александровича неоднократно посещала Пермь. Именно отсюда она была вывезена в Алапаевск, где была сброшена живой в заброшенную шахту 18 июля 1918 года. При жизни Великая Княгиня была глубоко почитаема за активное социальное служение и дела милосердия, она прославлена в лике святых в 1992 году.

Перед открытием музея митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий освятил Елисаветинский придел в храме Святителя Митрофана Воронежского. На церемонии освящения присутствовали глава Елисаветинского-Сергиевского просветительского общества Анна Громова и праправнук императора Александра III Павел Куликовский-Романов. Открытие музея Архиерейского квартала и освящение Елисаветинского придела открыли в Перми несколько мероприятий, приуроченных к 100-летней годовщине гибели представителей Дома Романовых на уральской земле.