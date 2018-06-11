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Более 130 тыс. французских туристов посетили Москву в 2017 году

Общество
11 июня, 16:45 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 11, июня. /ТАСС

По итогам прошлого года поток туристов из Франции в российскую столицу вырос на 8,07% по сравнению с 2016 годом, сообщили в департаменте спорта и туризма города

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ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Число французских туристов, побывавших в Москве в прошлом году, составило более 130 тыс. человек. Об этом сообщила в понедельник начальник отдела координации туристкой деятельности департамента спорта и туризма Москвы Инесса Григ на конференции в Париже.

"Мы видим большой потенциал в развитии туристского обмена между Россией и Францией, - сказала она. - Так, по итогам прошлого года поток из Франции в Москву вырос на 8,07% по сравнению с 2016 годом. Было зафиксировано около 138 тыс. туристских прибытий из Франции в российскую столицу". Представитель департамента подчеркнула, что проведение Дней культуры Москвы во Франции будет способствовать увеличению взаимных турпотоков.

В свою очередь руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин сообщил, что в прошлом году российскую столицу посетили около 21 млн туристов, как из других регионов России, так и иностранных. По его словам, в российской столице создана развитая система гостиниц, которая включает более 70 тыс. номеров. "В этом году мы ожидаем ввода в эксплуатацию еще десяти гостиниц", - сообщил руководитель департамента.

Черемин подчеркнул, что Москва с туристической точки зрения стала очень привлекательной, в том числе благодаря событийному календарю. "У нас проходит много фестивалей, среди которых, например, - "Путешествие в Рождество", - отметил он. Глава департамента напомнил, что "фестиваль начинался как небольшая инициатива, к которой подтолкнули партнеры из Страсбурга".

По словам Черемина, сотрудничество Москвы сегодня не ограничивается взаимодействием с Парижем. "Мы развиваем наши связи с Лионом, другими городами. Для нас очень важно, что межрегиональное сотрудничество развивалось не только в культурной и экономической сферах, но и в здравоохранении, образовании, спорте, - сказал он. - И мы постараемся сделать все, чтобы упрочить наши отношения с французскими партнерами".

Презентация инвестиционной стратегии города, планов и мер столичного правительства по улучшению делового климата, а также туристских возможностей российской столицы прошла в Российском духовно-культурном центре в Париже. Она состоялась в рамках Дней культуры Москвы во Франции (11 - 17 июня), которые, помимо Парижа, пройдут в Ницце и Марселе.

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