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СМИ: Ким Чен Ын отправился на прогулку по Сингапуру

Общество
11 июня, 17:02 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 11, июня. /ТАСС

Лидер КНДР намерен посетить смотровую площадку Sky Park и парк Esplanade, расположенный на берегу залива Marina Bay

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СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в понедельник на прогулку по вечернему Сингапуру. Как сообщила газета The Straits Times, кортеж примерно из 30 автомобилей выехал с территории сингапурского отеля St. Regis около 21:00 по местному времени.

По информации издания, Ким Чен Ын намерен посетить смотровую площадку Sky Park, расположенную на крыше одного из самых отелей Сингапура Marina Bay Sands.

Оттуда, с высоты около 200 метров, виден деловой район мегаполиса. Там же находится ресторан Se La Vi. Кроме того, лидер КНДР может посетить парк Esplanade, расположенный на берегу залива Marina Bay.

Лидер КНДР прибыл в сингапурский аэропорт Чанги в воскресенье для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Первый в истории американо-северокорейский саммит должен пройти во вторник, 12 июня, в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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