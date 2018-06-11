СМИ: Ким Чен Ын отправился на прогулку по Сингапуру

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в понедельник на прогулку по вечернему Сингапуру. Как сообщила газета The Straits Times, кортеж примерно из 30 автомобилей выехал с территории сингапурского отеля St. Regis около 21:00 по местному времени.

По информации издания, Ким Чен Ын намерен посетить смотровую площадку Sky Park, расположенную на крыше одного из самых отелей Сингапура Marina Bay Sands.

Оттуда, с высоты около 200 метров, виден деловой район мегаполиса. Там же находится ресторан Se La Vi. Кроме того, лидер КНДР может посетить парк Esplanade, расположенный на берегу залива Marina Bay.

#Jalanjalan #guesswhwere? pic.twitter.com/oVOk8UuqlC — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 11 June 2018

Лидер КНДР прибыл в сингапурский аэропорт Чанги в воскресенье для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Первый в истории американо-северокорейский саммит должен пройти во вторник, 12 июня, в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.