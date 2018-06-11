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Собянин открыл электродепо "Лихоборы" Московского метрополитена

Общество
11 июня, 17:12 дата обновления: 11 июня, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Мэр Москвы отметил, что с вводом депо метрополитен дополнительно получил 1,5 тыс. рабочих мест

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Он поблагодарил строителей за проделанную работу и отметил, что с вводом депо метрополитен дополнительно получил 1,5 тыс. рабочих мест.

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"Сегодня большой праздник для вас - открывается современное депо, которое создаст новые условия для работы сотрудникам метро, локомотивным бригадам, тем, кто ремонтирует составы. Я надеюсь, что все условия дадут возможность лучше производить ремонт, лучше обслуживать составы и самое главное - увеличить количество пар поездов на линиях, уменьшить интервал между поездами, перегруженные станции войдут в норматив", - сказал он на открытии электродепо.

Собянин отметил, что строители провели большой объем работ. "Построили, по сути, огромный современный завод на 1,5 тыс. рабочих мест, таких заводов в стране единицы", - добавил мэр.

По его словам, с 2011 года в рамках развития столичного метро построено и реконструировано семь электродепо. Еще шесть современных электродепо Московский метрополитен получит до 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, строительство электродепо "Лихоборы" было начато в июле 2013 года. Для размещения депо был подобран участок площадью 16,5 га в реорганизуемой промзоне на Верхнелихоборской улице. Для выезда подвижного состава из электродепо построены метромост и два однопутных тоннеля общей протяженностью около 4 км.

Депо "Лихоборы" будет обслуживать подвижной состав Люблинско-Дмитровской линии. Оно предназначено для технического обслуживания и ремонта подвижного состава современных моделей 81-717/714. Общая площадь зданий и сооружений электродепо "Лихоборы" составляет 85,7 тыс. кв. м. В настоящее время в Московском метрополитене эксплуатируется 18 электродепо. В общей сложности на объектах работают свыше 15,5 тыс. человек.

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