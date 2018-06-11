Ким Чен Ын сделал селфи с сингапурскими министрами

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын сделал селфи с министрами иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном, а также министром образования Он Е Куном. Главы ведомств разместили фотографии на страницах в Facebook.

"Угадайте, где это? Имеем честь показывать Сингапур нашему особому гостю", - написал министр образования. Лидер КНДР посетил парковый комплекс "Сады у залива".

Пользователи социальных сетей также разместили видео прибытия Ким Чен Ына в отель Marina Bay Sands, где он посетил смотровую площадку Sky Park, расположенную на высоте 200 метров. По прибытии в отель лидер КНДР поприветствовал собравшихся журналистов и прохожих, помахав им рукой.

Ким Чен Ын находится в Сингапуре для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом. Историческая встреча намечена на 12 июня.