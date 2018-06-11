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Парк "Россия - моя история" в Перми представил фотовыставку "Пермский пленник"

Общество
11 июня, 19:10 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 11, июня. /ТАСС

Выставка посвящена 100-летию гибели представителей семьи Романовых

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ПЕРМЬ, 11 июня. /ТАСС/. Фотовыставка "Пермский пленник" открылась в историческом парке "Россия - моя история" в Перми, на ней представлены неизвестные ранее фотографии из жизни Великого князя Михаила Александровича. Выставка посвящена 100-летию трагической гибели представителей семьи Романовых в 1918 - 1919 годах, сообщил на ее открытии в понедельник представитель Дома Романовых, праправнук Александра III Павел Куликовский-Романов.

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"В Перми мы начинаем цикл мемориальных мероприятий, отдаем дань памяти всем членам семьи Романовых, убитым в 1918 - 1919 годах. Я думаю, выставка заставит задуматься о трагических событиях в России столетней давности и попытаться понять, что произошло на самом деле. Главный посыл этой выставки - не допустить повторения таких трагедий," - сказал представитель Дома Романовых.

Великий князь Михаил Александрович и его секретарь Николай Джонсон были похищены и убиты в Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 года. По мнению Куликовского-Романова, большевики рассматривали Михаила Александровича как законного главу государства, который мог представлять угрозу новой власти, по этой причине его убили первым из Романовых, хотя в тот момент Великий князь не занимался политической деятельностью и не делал заявлений в адрес новой власти. Вскоре после этого в Екатеринбурге была убита семья Николая II. Расправа над остальными Великими князьями и княгинями, которые содержались в плену по указу большевиков, продолжалась до января 1919 года, рассказал Куликовский-Романов.

Почетными гостями выставки стали потомки Николая Джонсона и глава фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова. Она рассказала, что ЕСПО рассматривает Прикамье как место развития просветительского туризма. С 2018 года Пермский край включен в "Императорский маршрут" по местам памяти членов императорской семьи.

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