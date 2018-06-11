В Тамбове открыли памятник военному дирижеру Валерию Халилову

ТАМБОВ, 11 июня. /ТАСС/. Памятник бывшему руководителю ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанту Валерию Халилову, погибшему в авиакатастрофе в 2016 году, открыли в центре Тамбова в рамках международного фестиваля духовых оркестров. Трехметровый монумент отлит из бронзы, Халилов изображен в полный рост с дирижерской палочкой в руке, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Общая высота скульптурной композиции - около шести метров. Фигура Халилова установлена на гранитном постаменте, украшенном фанфарами. Памятник разместили в центре города неподалеку от монумента военным музыкантам Василию Агапкину и Илье Шатрову. Автор всех композиций - московский скульптор Александр Миронов.

"Многие улицы и филармонии носят имя генерала Халилова. И мы сегодня вместе с вами здесь в Тамбове увековечиваем светлую память о Валерии Михайловиче. Теперь здесь, в этом сквере, военная триада великих музыкантов и композиторов, которых по праву можно считать гордостью и славой <...> России", - сказал на церемонии открытия губернатор Тамбовской области Александр Никитин. "Могу спорить, что с сегодняшнего дня этот сквер может и должен стать главным сквером военно-оркестрового музыкального искусства страны", - добавил он.

Тамбов - первый российский город, где установили памятник трагически погибшему руководителю ансамбля песни и пляски имени Александрова. Церемония открытия прошла в рамках VII Международного фестиваля духовых оркестров имени Василия Агапкина и Ильи Шатрова, основателем, руководителем и постоянным участником которого был Халилов.

"Три года назад я приезжал сюда с Валерием Михайловичем и присутствовал на открытии памятника двум великим тамбовчанам Василию Агапкину и Илье Шатрову. Тогда Валерий Михайлович сказал: "Давай сфотографируемся здесь, будут три главных военных дирижера страны". И сфотографировались мы с ним на фоне того памятника, а потом произошло то, что произошло…", - отметил брат генерал-лейтенанта Александр Халилов.

Халилов погиб 25 декабря 2016 года при крушении военного самолета Ту-154 под Сочи. В общей сложности жертвами авиакатастрофы стали 92 человека, в том числе 64 участника ансамбля имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных на авиабазе Хмеймим.