Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Тамбове открыли памятник военному дирижеру Валерию Халилову

Общество
11 июня, 19:21 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 11, июня. /ТАСС

Скульптурную композицию разместили в центре города неподалеку от монумента военным музыкантам Василию Агапкину и Илье Шатрову

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАМБОВ, 11 июня. /ТАСС/. Памятник бывшему руководителю ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанту Валерию Халилову, погибшему в авиакатастрофе в 2016 году, открыли в центре Тамбова в рамках международного фестиваля духовых оркестров. Трехметровый монумент отлит из бронзы, Халилов изображен в полный рост с дирижерской палочкой в руке, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Смотрите также

Равнение на музыку: каким был главный дирижер армии России

Общая высота скульптурной композиции - около шести метров. Фигура Халилова установлена на гранитном постаменте, украшенном фанфарами. Памятник разместили в центре города неподалеку от монумента военным музыкантам Василию Агапкину и Илье Шатрову. Автор всех композиций - московский скульптор Александр Миронов.

"Многие улицы и филармонии носят имя генерала Халилова. И мы сегодня вместе с вами здесь в Тамбове увековечиваем светлую память о Валерии Михайловиче. Теперь здесь, в этом сквере, военная триада великих музыкантов и композиторов, которых по праву можно считать гордостью и славой <...> России", - сказал на церемонии открытия губернатор Тамбовской области Александр Никитин. "Могу спорить, что с сегодняшнего дня этот сквер может и должен стать главным сквером военно-оркестрового музыкального искусства страны", - добавил он.

Тамбов - первый российский город, где установили памятник трагически погибшему руководителю ансамбля песни и пляски имени Александрова. Церемония открытия прошла в рамках VII Международного фестиваля духовых оркестров имени Василия Агапкина и Ильи Шатрова, основателем, руководителем и постоянным участником которого был Халилов.

"Три года назад я приезжал сюда с Валерием Михайловичем и присутствовал на открытии памятника двум великим тамбовчанам Василию Агапкину и Илье Шатрову. Тогда Валерий Михайлович сказал: "Давай сфотографируемся здесь, будут три главных военных дирижера страны". И сфотографировались мы с ним на фоне того памятника, а потом произошло то, что произошло…", - отметил брат генерал-лейтенанта Александр Халилов.

Халилов погиб 25 декабря 2016 года при крушении военного самолета Ту-154 под Сочи. В общей сложности жертвами авиакатастрофы стали 92 человека, в том числе 64 участника ансамбля имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных на авиабазе Хмеймим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тамбовская область Краснодарский край Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Персоны
Халилов, Валерий Михайлович Никитин, Александр Валерьевич
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
2
США расширили антироссийские санкции
3
Мэй: для возвращения России в G8 необходимо, чтобы она изменила свою позицию по Крыму
4
Пашинян заявил о начале нового этапа в армяно-российских отношениях
5
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
6
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
7
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости