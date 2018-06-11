Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за непогоды

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московские власти обратились к владельцам кафе и ресторанов с просьбой закрыть летние веранды из-за штормового предупреждения, которое объявлено в Москве на 12 июня. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

"От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи предупреждением МЧС о том, что в ближайшие часы в столице ожидается гроза, а 12 июня в Москве также ожидается гроза с сильным ветром, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты", - говорится в предупреждении для руководителей предприятий общественного питания.

В День России 12 июня в Москве объявлено штормовое предупреждение. В столице ожидаются гроза и ветер с порывами до 20 м/с.