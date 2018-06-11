Опрос: треть американцев не знает, чего ждать от саммита США - КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Каждый третий американец (31%) не знает, чего ждать от предстоящего 12 июня саммита США - КНДР в Сингапуре. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC.

Около четверти опрошенных (26%) ожидают, что на переговорах в Сингапуре президент США Дональд Трамп потребует от лидера КНДР Ким Чен Ына слишком больших уступок и потому соглашения достичь не удастся. 10% участвовавших в опросе выразили уверенность в том, что Трамп сам пойдет на слишком большие уступки для того, чтобы выработать соглашение с КНДР.

17% полагают, что на переговорах удастся выработать справедливое для обеих сторон соглашение, а 14% считают, что Трампу удастся добиться соглашения на наиболее выгодных для США условиях.

Опрос проводился в период с 1 по 4 июня, в нем участвовали 900 человек. Уровень погрешности оценивается в 3,3 процентных пункта.

Первый в истории саммит США - КНДР пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.