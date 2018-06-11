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Экстренное предупреждение из-за приближающейся грозы объявлено на Ставрополье

Общество
11 июня, 20:21 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 11, июня. /ТАСС

По данным краевого управления МЧС, в регионе ожидаются сильный дождь с грозой, градом и порывами ветра до 20 м/с

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СТАВРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Региональное управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение по Ставропольскому краю из-за приближающейся грозы. Предупреждение действует до конца суток понедельника

"В ближайшие один - три часа и далее до конца суток 11 июня местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 м/с", - уточняется в сообщении на сайте краевого управления МЧС.

Вместе с тем, по данным краевого Гидрометцентра, 11 - 13 июня в северной части края из-за устойчивой жаркой погоды ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в большинстве районов - высокая пожароопасность (4 класс).

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