В СПЧ отмечают повышение открытости избирательных комиссий по сравнению с 2012 годом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мониториноговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отмечает рост открытости системы избирательных комиссий 2018 года по сравнению с президентскими выборами 2012 года. Об этом говорится в докладе мониторинговой рабочей группы (МРГ) Совета по итогам президентских выборов 2018 года.

"Данные мониторинга МРГ СПЧ позволяют отметить возросшую открытость системы избирательных комиссий в сравнении с выборами президента России в 2012 году", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В докладе, в частности, отмечается, что "улучшилось взаимодействие с наблюдательским сообществом и ЦИК России оказалась готова оперативно реагировать на сообщения о нарушениях, поступающих от наблюдателей в день голосования". Кроме того, в докладе позитивно оценивается отношение к общественному контролю на выборах. "Общественный контроль на выборах сегодня стал неотъемлемой частью избирательного процесса и адекватно воспринимается как органами власти, так и избирательными комиссиями различного уровня, которые в большинстве своем готовы не только содействовать его осуществлению, но и незамедлительно реагировать на выявленные проблемы", - отмечается в документе.

Его авторы указывают на то, что "однозначно позитивно всеми участниками избирательного процесса воспринимается функция МРГ СПЧ". В связи с этим комиссия СПЧ предлагает "сохранить и продолжать совершенствовать механизм мониторинга выборов со стороны МРГ СПЧ и расширение института общественного наблюдения на все уровни выборов и референдумов".

Вместе с тем, члены СПЧ указывают на сохраняющуюся проблему использования административного ресурса для мобилизации избирателей. "Сохраняет актуальность проблема административной мобилизации избирателей, что требует выработки правовых критериев реализации "принципа свободных выборов", - отмечается в документе. В этой связи члены СПЧ подчеркивают необходимость особого внимания к случаям "административного контроля за волеизъявлением избирателей".

Кроме того, МРГ СПЧ утверждает, что "в ходе избирательной кампании средства массовой информации не смогли обеспечить в полном объеме равное освещение деятельности кандидатов ввиду их разного статуса и занимаемых должностей". Члены СПЧ предлагают "обсудить и выработать поправки в законы о выборах, обеспечивающие равные условия ведения агитационной кампании кандидатами и партиями, предотвращающие правонарушения, связанные с использованием преимуществ должностного и служебного положения, вплоть до обязательного ухода в отпуск кандидата на весь период избирательной кампании с момента регистрации".