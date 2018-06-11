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Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки

Общество
11 июня, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Кроме того, подготовленные специалистами из РФ инженерно-саперные подразделения сирийской армии обеспечивают безопасность населения и объектов инфраструктуры

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 300 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс и пригороде Дамаска Восточная Гута за последние сутки. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 221 человек, в Восточную Гуту - 119 человек", - сказал он.

Кроме того, подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии обеспечивают безопасность населения и объектов социально-экономической инфраструктуры. Как отметил Цыганков, в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук за сутки было обследовано 30 сооружений. "Обнаружено и обезврежено четыре мины, семь фугасов и 18 самодельных взрывных устройств", - добавил генерал-майор.

Представители Центра по примирению враждующих сторон также провели мониторинг обстановки в населенном пункте Кфер-Батна. В городе возобновлена торговля, открываются частные магазины, восстановлено централизованное водо- и электроснабжение, запущена в эксплуатацию станция по очистке воды, совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продовольствия и питьевой воды и налажена медицинская помощь населению.

"Оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Хатла провинции Дейр-эз-Зор. Людям передано 455 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил две тонны. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 114 сирийцам, в том числе 93 детям", - сообщили также в Центре.

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