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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Общество
12 июня, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Лидер КНДР также пожелал россиянам "благополучия и процветания"

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© EPA-EFE/KOREA SUMMIT PRESS/POOL

ТАСС, 12 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину с Днем России. Об этом во вторник сообщило агентство ЦТАК.

В своем послании Ким Чен Ын "выразил теплые поздравления в адрес президента и дружественного народа России по случаю национального праздника". "Народ России достиг успеха в построении сильной России под его [президента] руководством, справляясь со всеми вызовами и сложностями", - цитирует ЦТАК текст поздравления.

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Лидер КНДР также пожелал российскому народу "благополучия и процветания", а президенту РФ - "успеха в ответственной работе по построению сильной России" и выразил надежду на то, что отношения РФ и КНДР станут еще крепче согласно "требованиям новой эры и в интересах народов обеих стран".

Государственный праздник День России отмечается 12 июня. 

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