Посольство РФ опровергло доводы британского посла о незадержании ребенка в Хитроу

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне опровергло доводы британского посла в Москве Лори Бристоу об отсутствии недавнего задержания ребенка из РФ в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-секретаря российского дипломатического представительства.

Отвечая на просьбу прокомментировать высказывания Бристоу, в котором он заявил, что информация о задержании на границе в лондонском аэропорту 14-летнего ребенка из России - "это просто неправда" и что якобы "не было никакого задержания или допроса", российский дипломат выразил сожаление. "Сожалеем, что посол Великобритании в России плохо информирован об обстоятельствах продолжительного задержания на границе российского ребенка по прилете в Лондон", - отметил он.

Ради восстановления полноты картины пресс-секретарь посольства РФ сообщил, что после задержания несовершеннолетнему россиянину Погранслужбой МВД Великобритании были выписаны и представлены уведомление о задержании или проведении дальнейшей проверки, уведомление о взятии биометрических данных, где отмечен пункт о факте задержания или ареста на основании Закона об иммиграции и убежище, а также уведомление для задержанных с разъяснением прав и причин задержания. В последнем отмечено, что задержание произведено вследствие отсутствия у погранслужбы достаточной информации для принятия решения об освобождении под поручительство.

Испытания в аэропорту

"По имеющейся у нас подтвержденной информации из первых рук, в районе девяти утра ребенок подошел к стойке паспортного контроля в лондонском аэропорту, где ему была выдана миграционная карта прибытия", - рассказали в посольстве. Эту карту его попросили заполнить, но при этом вернуться в конец очереди. После того, как он вновь подошел на паспортный контроль, у него были проверены все документы и заданы дежурные вопросы, касающиеся родителей и родственника в Англии. "Несмотря на исчерпывающие ответы, подкрепленные надлежащими визой и письменным согласием родителей, те же вопросы задавались разными сотрудниками погранслужбы. Ребенок был препровожден в середину зала для ожидания и усажен на скамью", - сообщили в диппредставительстве РФ.

По словам российского дипломата, через 12 минут его увели на фотографирование, затем повторив эту процедуру, позднее ребенка отправили на сдачу отпечатков пальцев. После этого несовершеннолетнего россиянина изолировали в отдельном помещении Погранслужбы МВД Великобритании, где было приказано выключить все мобильные устройства, которые можно использовать для выхода в интернет и фотографирования, а также отдать ручную кладь. "Там ребенок провел в общей сложности 12 часов", - констатировал пресс-секретарь, добавив, что в течение этого времени его неоднократно выводили для проведения опросов, и что "за это время состояние ребенка ухудшилось".

Чтобы он адекватно отвечал на многочисленные вопросы, сотрудники погранслужбы предоставили ему переводчика. Все это время у него, в частности, выясняли, почему не поехали родители, сбежал ли он из дома, какая у него семья и какой у семьи образ жизни, летал ли он до этого один, а если да, то чем это можно доказать.

"После последнего опроса ребенка отвели в то же помещение, где он ранее спал на пуфике в углу, выдав на этот раз подушку и покрывало. Затем вновь вызвали и отдали все документы, сообщив, а по сути, пригрозив, что, если и будет разрешен въезд в страну, то в дальнейшем у него будут проблемы. На просьбу ребенка пропустить при условии, что его встретят в аэропорту, последовал отрицательный ответ, несмотря на то, что встретить был готов родственник и сотрудник посольства РФ, о чем мы сообщили погранслужбе сразу по поступлении к нам информации о произошедшем", - информировал пресс-секретарь.

По словам российского дипломата, один из сотрудников британской Погранслужбы в конце концов все же сам позвонил одному из родителей, который подтвердил цель и обстоятельства поездки, а также поручился за ребенка и родственника, выразив свою разочарованность в связи с действиями властей. Однако на это был получен ответ, что решение об отправке несовершеннолетнего россиянина назад уже принято. После этого его под конвоем сопроводили на обратный ночной рейс в Москву.

"Для нас не вызывает сомнения, что безопасности несовершеннолетнего в Великобритании ничто не угрожало, так как в Англии его ожидал родственник, что было подтверждено родителями, и в чем в итоге не могли не убедиться офицеры Погранслужбы МВД Великобритании. Порядок следования ребенка также подтвердили и родители, и посольство", - сообщили в диппредставительстве.

Законные основания для въезда

В посольстве добавили, что ребенок имел "все законные основания для въезда в Великобританию, включая надлежащим образом оформленное согласие родителей на следование самостоятельно без сопровождения, а также действительную британскую визу со специальной отметкой о следовании без сопровождения (child unaccompanied), выданную в британском посольстве в Москве, которое возглавляет посол Лори Бристоу".

Ранее российское диппредставительство в Великобритани уже сообщало о других случаях немотивированного задержания и допроса россиян, прибывающих в Лондон.