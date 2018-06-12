Netflix сообщил о массовых перебоях в работе сервиса

ТАСС, 12 июня. Компания потокового видео Netflix сообщила о массовом сбое в работе сервиса, зарегистрированном пользователями по всему миру. Заявление компании размещено в понедельник на официальном аккаунте в Twitter.

"Нам известно, что пользователи испытывают проблемы с просмотром на всех устройствах. Мы устанавливаем причину и благодарим вас за терпение", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, с проблемами с доступом к Netflix столкнулись пользователи в США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии, Испании, Австрии и Чехии.